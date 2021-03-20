ABD'li senatörlerden Biden'a çağrı: 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyın
ABD'de 38 senatör, başkan Joe Biden'a sözde Ermeni soykırımı tasarısını tanıması için mektup gönderdi. Mektupta "Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.
ABD'de 38 senatörün imzasını taşıyan, sözde Ermeni soykırımı tasarısı hakkındaki bir mektup başkan Joe Biden'a gönderildi.
Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn'in yaptığı grubun imzasını taşıyan mektup, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.
"Başkan olarak aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz"
Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta, Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz. Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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