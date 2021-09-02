ABD'li senatörden Türk karşıtı sözler

Ankara-Washington hattında gerilime yol açan S-400 ve F-35 konuları başta olmak üzere birçok kriz başlığında Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez, bu kez Rum Kesimi ziyaretinde kullandığı ifadelerle gündemde.

ABD Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Menendez, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından "III. Makarios Büyük Haç Nişanı" ile ödüllendirildiği törende bir konuşma yaptı. "Adayı son Türk askerinin terk ettiğini görme" hedefinde olduğunu belirten ABD'li senatöre yanıt, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar, "Bir lobi faaliyetinin üyesi olan ve karşılığında madalya alan senatörün söyledikleri bizi hiç bağlamaz. Böyle bir söyleme asla itibar etmiyor, kınıyoruz" dedi. Türk askerinin adada barış için bulunduğunu belirtti. "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada bulunması ve güvenliği sağlaması bizler için hayati öneme sahiptir. Vazgeçilmezimiz ve kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

Bob Menendez, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için imza kampanyası başlatmış, Güney Kıbrıs için ABD'nin silah ambargosunun kaldırılmasında da önemli rol oynamıştı.