ABD'li komisyon: 'Youtube Çocuk, gereksiz ve tüketim odaklı bir içerik çöplüğü'

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan bir alt komite, Youtube'un çocuklara yönelik servisi Youtube Kids'in reklam için kullanılan "gereksiz ve tüketim odaklı bir içerik çöplüğü" olduğunu belirterek bir inceleme başlattı.

Youtube'un sahibi Google, 2019 yılında video uygulamasının çocukların kişisel bilgilerini ebeveynlerinin rızası olmadan topladığı iddiaları üzerine uzlaşma yoluna gitmiş ve 170 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Buna rağmen yeni bir inceleme başlatıldı.

Temsilciler Meclisi İzleme ve Reform alt komitesi Youtube CEO'su Susan Wojcicki'ye gönderdiği mektupta, şirketin çocukları zararlı içeriklerden korumak için yeterince çaba sarfetmediğini vurguladı. Mektupta platforma konulacak içeriklerin denetiminin yapay zekaya ve içerik üreticilerinin kendi insafına bırakıldığı belirtildi.

2019'daki varılan uzlaşmadan sonra gidilen değişikliklere rağmen Youtube Kids uygulamasının hala çocuklara reklam izlettiğinin altı çizildi. Fakat bu defa reklamların çocukların internet alışkanlıklarına göre değil izledikleri videolara göre belirlendiği vurgulandı.

Youtube ise 2019'daki uzlaşmanın ana platform için olduğunu ve Youtube Kids'i kapsamadığını belirterek çocuklara ve ailelere uygun içerikler sunmak için önlemler aldığını açıkladı.

İnceleme okulların pandemi nedeniyle kapalı kalmasının etkisiyle artan video izleme sürelerinden sonra başlatıldı. Komite üyeleri Youtube Kids içeriklerinin kaliteden uzak olduklarını ve platformun içerik üreticilerinin kendi kendilerini düzenlemelerine izin verdiğini belirtiyor.

Komitenin araştırma ekibi platformdaki videoların sadece yüzde 4'ünün "yüksek eğitim değerlerine" ve çocuk gelişimine uygun içeriğe sahip olduğunu tespit etti.

Youtube'un çocuk uygulamasının da katkıları ile internet devinin reklam gelirleri son üç yılda iki kattan fazla artarak 20 milyar dolara yaklaştı.

Komite Youtube'un reklamları 7 yaşın altındaki çocuklara tamamen kaldırması gerektiğini tavsiye ediyor.

Euronews