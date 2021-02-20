ABD'li James Jeffrey: "Artık sözümüzü dinleyen o eski Türkiye yok"

Jeffrey, "Türkiye'nin hala istediğimiz şekilde davranan o eski müttefik olduğunu düşünenler yanılıyor. Artık devir değişti. S-400 konusunda yumuşama olmazsa ABD ve Türkiye arasında verimli bir ilişki olmaz, bu da Rusya'ya yarar" dedi.

ARTIK DEVİR DEĞİŞTİ

Washington merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'ın Orta Doğu Programının başına getirilen ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'nin taraf değiştirdiğini ya da Soğuk Savaş sırasında istediğimiz şekilde davranacağı varsayılan o eski müttefik olduğunu düşünenler yanılıyor. Artık devir değişti" dedi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Rusya ve Türkiye'nin "doğal rakip" olmaya devam ettiğini belirten Jeffrey, Ankara-Moskova ilişkisinin "toz pembe değil karmaşık bir ilişki" olduğunu; Rusya'nın Türkiye yüzünden Suriye'nin İdlib bölgesi, Libya ve Dağlık Karabağ'da askeri açıdan geri adım atmak zorunda kaldığını vurguladı.

ABD'nin Orta Doğu'da bir güvenlik rolü üstlenmekten uzaklaştığını belirten Jeffrey, S-400 konusunda iki taraf da sert tutumlardan taviz vermedikçe ABD ve Türkiye arasında verimli bir ilişkinin olamayacağını ifade etti.