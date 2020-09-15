ABD'li isimden İncirlik iddiası

Güney Kıbrı Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldıran ve Yunanistan ile Akdeniz’de tatbikat düzenleyen ABD ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yunanistan’da yayın yapan Greek City Times haber sitesinin iddiasına göre Washington yönetimi Türkiye'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 50 nükleer savaş başlığını Yunan topraklarına taşımaya hazırlandığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

İncirlik Hava Üssü’nünü 1955 yılından beridir Türkiye ve ABD’nin kontrolü altında olduğu belirtilen söz konusu haberde “Üs, Arap dünyasına kapı eşiğinde bulunması ve Sovyetler Birliği'ne yönelik Amerikan nükleer bombalarını depolamak için uygun bir yer olması nedeniyle NATO ittifakının en stratejik varlıklarından biridir" ifadeleri kullanıldı.

ABD’li senatör: Erdoğan’ın dış politikası rahatsız edici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada izlediği yolun "rahatsız edici" olduğunu savunan Avrupa Senatosu Dış İlişkiler alt komitesi başkanı Wisconsin Senatörü Ron Johnson, Washington Examiner'a verdiği demeçte "İncirlik'e ne olacağını bilmiyoruz. En iyisini umuyoruz, ancak en kötüsünü de planlamalıyız" dedi.

ABD’nin Türkiye'deki varlığını ve işbirliğini devam ettirmek istediğini kaydeden ABD'li Senatör Johnson, İncirlik Üssü’nün taşınmasıyla ilgili "Bu stratejik değişimi yapmak istediğimizi sanmıyorum, ama sanırım, Erdoğan'ın gittiği yolun iyi olmadığı durumun gerçekliğine savunmacı bir duruşla bakmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan’a taşınabilir

"Erdoğan, geçmişte Amerikalıları İncirlik'ten atabileceğini; 50 kadar nükleer savaş başlığının bölgede yeni bir eve ihtiyaç duyabileceğini ifade etmekten çekinmedi" ifadelerini kullanan Johnson, "İncirlik'ten olası bir çıkış yapmayı düşünürken, hali hazırda Yunanistan'a alternatif olarak bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki varlığımız tehdit altında"

ABD’li Senatör, "Erdoğan'ın Türkiye'yi tuttuğu yol çok talihsiz bir durum. Rahatsız edici. Bu çok endişe verici. Kesinlikle Yunanistan ile askeri işbirliğimizi artırmamızın ve geliştirmemizin nedenlerinden biri de bu. Suda Körfezi'ndeki varlığımızı güçlendiriyoruz; dürüst olmak gerekirse, Türkiye'deki varlığımız kesinlikle tehdit altında" yorumunda bulundu.