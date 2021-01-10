ABD'li diplomatlardan Dışişleri Bakanı Pompeo'ya çağrı: Yabancı liderlere yaptığınız gibi Trump'ı adını anarak kınayın

Pompeo'dan 6 Ocak'ta Kongre'nin saldırıya uğramasından ötürü Trump'ı kınamasını talep eden ABD'li diplomatlar, "Yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu olaylara dair kamuoyuna yapacağı açıklamalar, Trump'ı da adıyla anmalı" dedi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın teşvikiyle taraftarlarının başkanlık seçimi sonuçlarını tescil etmesi öncesi Kongre'yi basmasının yarattığı deprem durulmuyor.

Bu kez 100'den fazla diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, Trump'ın olaylardaki rolünü 'tıpkı benzer olaylarda yabancı liderleri kınadığı gibi' kınamaya çağırdı.

Diplomatların Vietnam Savaşı sırasında hükümetin politikalarına aykırı görüşlerin ele alınması için kurulan 'muhalefet kanalı' isimli platform üzerinden dolaşıma soktuğu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu muhatap aldığı mektubu, CNN ele geçirdi.

Bu iç mesajlaşmaya göre diplomatlar, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de Kongre'nin saldırıya uğramasından ötürü Başkan Donald Trump'ı kınamasını talep etti.

"ABD Dışişleri, ABD hükümetine yönelik şiddetli saldırıda Başkan Trump'ın rolünü açık seçik kınamalıdır" denilen mesajda, bunun Başkan Trump'ın adı anılarak yapılması istenerek şu vurgu yapıldı:

"Tıpkı barışçı protestolara müdahale etmek ve seçmenlerin iradesini hiçe saymak için şiddet ve sindirmeye başvuran yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu olaylara dair kamuoyuna yapacağı açıklamalar, Başkan Trump'ı da adıyla anmalı."

"Biz ABD'li diplomatların bizim sistemimizde kimsenin, Başkan'ın bile yasaların üzerinde olmadığı ya da kamuoyu eleştirisinden muaf olmadığı mesajını dünyaya iletmesi kritik önemdedir."

Trump'ı destekçilerini Kongre'yi basmaya teşvik etmekle suçlayan diplomatlar, bunun ABD'nin demokrasisine ve yurtdışındaki imajına hesap edilemez zarar verdiğini dile getirdi.

'ABD Dışişleri Bakanlığı basın bürolarına ve dünya çapındaki ABD büyükelçilikleri ile konsolosluklarına gönderilen kılavuzlarda 'bu konuda güvenilir bir ses olmadığı için Trump'ın olayla ilgili açıklamalarından herhangi bir alıntı yapılmaması' uyarısında bulunan diplomatlar, Başkan'ın 'ABD'de seçimlerin ardından siyasi partiler arasında barışçı iktidar devrine dair 220 yıllık geleneğin bozulmasında kilit rol oynadığına' dikkat çekti. 'Trump'ın serbest ve adil seçim sonuçlarının tesciline karşı şiddeti kışkırtmasının kabul edilemez ve ABD yasaları, demokratik değerleri, kurucu belgelerinde garanti ve koruma altına alınan temel özgürlükler ve iktidarın barışçı ve düzenli şekilde devrine dair uzun geleneğine aykırı olduğunu' belirtti.