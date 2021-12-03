ABD'li Chrest Vakfı'nın fonladığı kurumlara inceleme başlatıldı!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşunun listesini yayımladı. On binlerce dolar hibe alan kuruluşlar arasında Serbest Fikirler Derneği, Bağımsız Gazetecilik Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden, Cherst Vakfı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lara bağışta bulunulduğu haberlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada "Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda; bazı dernekler tarafından, dernekler kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği ve öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediği, vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir" denildi.

Daha önce Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope, 140Journos, Serbesiyet gibi fondaş medyaların yer aldığı listede Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneği yer aldı.