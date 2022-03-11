ABD'li aktöre ırkçı saldırı konusunda polise yalan söylemekten 150 gün hapis cezası

Cook Bölge mahkemesindeki duruşmada, Smollett’e 5 ayı hapis cezası olmak üzere 30 ay şartlı denetim cezası verildi.

Smollett, ayrıca polise yalan söylemekten 25 bin dolar para cezası, soruşturma sürecinde polis teşkilatının yaptığı masraflar için de 120 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Eski Empire dizisi oyuncusu 39 yaşındaki Smollett, 29 Ocak 2019'da Chicago’da bir metro istasyonunda maskeli iki kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu.

Yapılan soruşturma sonucunda Chicago polisi, aktörün, kendisine saldırmaları için iki kardeşe 3 bin 500'er dolar para ödediği ve kariyerinde sempati toplamak için "sahte bir saldırı" düzenlettiğini ortaya çıkardıklarını açıklamıştı.

Smollett, nefret suçunun kurbanı olduğuna dair polise yanlış bildirimde bulunma suçlamasından yaklaşık 3 yıldır yargılandığı davada, mahkeme jürisi tarafından 10 Aralık 2021’de suçlu bulunmuştu.