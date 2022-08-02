AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması!

AB Komisyonu, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıları alım stratejisi kapsamında yeni sözleşmenin HIPRA firması ile imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmasının ardından AB üyesi 14 ülkenin 250 milyon doza kadar alım yapabileceği kaydedildi.

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax ve Valneva ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatılan açıklamada, aşı stratejisi kapsamında yaklaşık 4,2 milyar dozun güvence altına alındığı ifade edildi.

Halihazırda, AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, HIPRA'nın Kovid-19 aşını inceleme sürecine devam ediyor.