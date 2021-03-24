AB'den Türkiye'ye ahlaksız teklif

AB'nin Türkiye’nin vizesiz seyahat, gümrük birliğinin genişletilmesi gibi taleplerine karşılık “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de taviz verin, ilerleme olsun. Yoksa yaptırımlara hazır olun” şeklinde teklif yapacağı ileri sürüldü.

AB liderlerinin yarın ve cuma günü zirve toplantısı öncesinde hazırlanan raporun şantaj dolu ifadeler içerdiği ortaya çıktı.





"Türkiye, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon hakları konusunda daha fazla esneklik göstermeli"





"Ankara AB çıkarlarına ters yönde hareket etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmaya hazırlıklıyız"





Reuters ajansının haberine göre, söz konusu rapor, AB üyeliğine aday ülke Türkiye'yle daha derin ticari ilişkiler kurulması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiğini kaydediyor.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ ŞARTI

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin daha çok mali desteği, AB'ye vizesiz seyahati, daha üst düzey diplomatik teması ve kapsamı genişletilmiş gümrük birliğini hak ettiği kaydedildi. Ancak raporda, bu ilerlemelerin Türkiye'nin insan haklarına saygılı olması, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon hakları konusunda daha fazla esneklik göstermesi durumunda mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.

YAPTIRIM ŞANTAJI

Tehditlerin boyutunun daha da ileri götürüldüğü raporda, Türkiye’ye ayrıca “yaptırım” şantajında bulunuluyor. Raporda, Ankara'nın AB çıkarlarına ters yönde hareket etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmaya hazırlıklı olunması gerektiği de ileri sürülüyor. Raporda, söz konusu yaptırımların, “sadece koz olarak kullanılması amaçlı küçük çaplı olarak enerji ve turizm gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren kişilere karşı cezai tedbir içerebileceği” şeklinde yer bulduğu görülüyor. Rapor, "Türkiye'nin AB'yle samimi bir ortaklık geliştirmek için yapıcı adımlar atmaması durumunda bunun siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağı açıkça ifade edilmelidir" tehdidi ile son buluyor.