AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de buluştu.

Zirvenin ilk gününde, Türkiye ile ilişkiler önemli gündem maddelerinden biriydi.

Doğu Akdeniz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ve Suriyeliler için mali yardım konuları ele alındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını aktardı.

Merkel, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon

Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu duyurdu.

AB, Türkiye ile ilişkileri ele aldı

Zirve bildirisinde de Türkiye ile iş birliğini geliştiren ilişkilerin AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde Türkiye ile yüksek düzeyli diyaloğa işaret edildi.