AB'den skandal karar: Hepsi askıya alındı!

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, sosyal medya hesabından İsrail-Filistin arasındaki savaşla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

"Tüm ödemeler askıya alındı"

Oliver Varhelyi, "bundan sonra işler eskisi gibi olmayacak." dedi.

Filistinlilerin en büyük bağışçısının AB olduğunu ifade eden Varhelyi, AB Komisyonunun toplam 691 milyon avroluk tüm kalkınma yardımlarını incelemeye aldığını bildirdi.

Varhelyi, bu kapsamda tüm ödemelerin askıya alındığını, tüm projelerin gözden geçirileceğini, 2023'ü kapsayanlar dahil tüm yeni bütçe tekliflerinin ertelendiğini, yardımların tamamının kapsamlı değerlendirmeye alınacağını kaydetti.