AB’den Rusya’ya "şartlı zeytin dalı"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından, AB tarafı görüşmede AB-Rusya ilişkilerinin ele alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Michel, AB-Rusya ilişkilerinin düşük bir noktada olduğu söyledi ve AB'nin temel değerlerine işaret etti.

“Şartlara uyulursa ilişkiler farklı yön alabilir”

Michel, Rusya ile ilişkilerin belirli şartlar dahilinde farklı bir yön alabileceğini söyledi:

"AB açısından Rusya ile ilişkiler ancak Minsk Anlaşması'nın uygulanması, üye ülkelere hibrid ve siber saldırıların durması ve insan haklarına saygı gösterilmesi konularında sürekli bir ilerleme olması halinde farklı bir yön alabilir."

Navalny ve SputnikV aşısı da gündemde

Bu kapsamda Michel'in, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılmasını, Navalny'e yönelik suikast girişiminin şeffaf şekilde soruşturulmasını da gündeme getirdiği aktarıldı.

Michel ve Putin'in ayrıca Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısının, Avrupa İlaç Ajansı'nda yapılan ön değerlendirmesini de görüştüğü açıklandı.