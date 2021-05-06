ABD'den Yunanistan'a yeni yığınak

NATO’nun “DEFENDER Europe 21” tatbikatında yer alacak olan silahlar ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi ile Dedeağaç’a indirilmeye başlandı.

DEDEAĞAÇ'A YENİ İNDİRME

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (NATO) son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan "Defender Europe-21" için hazırlıkları tamamlıyor. ABD’ye ait “LIBERTY PROMISE” kargo gemisi tatbikatta kullanılacak askeri teçhizatlar Dedeağaç Limanı’ndan indirilmeye başlandı. İndirme çalışmalarının iki gün boyunca devam edeceği ifade edildi.

800 PARÇA ASKERİ ARAÇ

Yunan medyasından ekinos haberinde, yaklaşık 800 parça askeri araç ve teçhizatın yük gemisinden indirilmesi için çalışmaların dün itibari ile başlandığını aktardı. Kargo gemisinden indirilmeye başlanan askeri araçlar arasında,110 “Black Hawk”, 10 “Chinook” tipi askeri nakliye, 25 adet de “Apache” tipi saldırı helikopteri yer alıyor.

ASKERİ HAREKETLİLİK

Amerika’nın Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri komutanı Korgeneral Haralambos Lalusis Dedeağaç’ta 7 Mayıs tarihinde Dedeağaç'a çıkarma gerçekleştirecek.