ABD'den üç yıl sonra geri dönüş sinyali! İran'dan anında cevap geldi

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da varılan İran Nükleer Programı'ndan resmi olarak Mayıs 2018'de çekilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi ise nükleer anlaşmaya geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de BM destekli Silahsızlanma Konferansı'na yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer anlaşmayı 'uzatmak ve güçlendirmek' istediğini dile getirdi.

"YAPTIRIMLAR KALKMAZSA, GERİ DÖNÜŞ ANLAMSIZ"

ABD'den gelen haberlere İran'dan yanıt gecikmedi. İranlı yetkililer, Washington'ın hala devam eden yaptırımları kaldırmaması durumunda anlaşmaya geri dönüşünün anlamsız olacağı ifade edildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi, ABD'nin anlaşmaya geri dönüşüne yönelik yaptığı açıklamada, "Bir mektuptaki imzayı basitçe kabul edemeyiz. İmzaya, eylemleri doğrulamak için bir süreç eşlik etmezse, anlamsız olacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDA NÜKLEER DÜĞÜM

Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından sonra Washington 2018'de anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran da Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

BEYAZ SARAY: İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINI ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU DİPLOMASİ



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer anlaşma koşullarını yerine getirmekten uzak olduğunu söyledi.

Psaki, günlük basın brifinginde, İran ile nükleer anlaşma konusunda gelinen son durumu değerlendirdi.

Daha önce de belirttikleri gibi, İran ile nükleer anlaşma konusunda kapılarının açık olduğuna işaret eden Psaki, bu konuyu diplomatik yollarla görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

Psaki, "Açık olduğumuz şey, diplomatik müzakeredir ve bu konudaki görüşümüz şudur; Beyaz Saray: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemenin en iyi yolu diplomasidir." ifadesini kullanarak, bu sebeple Tahran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti.

İran'ın "Gerekirse yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirebiliriz" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Psaki, şunları söyledi:

"İran, anlaşma koşullarını yerine getirmekten oldukça uzak ve bu durum son haftalarda değişmedi. Diplomasi, nükleer silaha erişmelerini önlemenin en iyi yolu ama bu demek değildir ki İran anlaşma koşullarını yerine getirmeyecek."

Psaki, İran ile muhtemel diplomatik müzakereler konusunda çatının P5+1 yapısı olduğunu, bu kapsamda Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek davete icabet edeceklerini, İran'ın katılıp katılmayacağının beklendiğini belirtti.

İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusuna da değinen Sözcü, Tahran ile birkaç doğrudan ve dolaylı kanal üzerinden bu konuyu görüştüklerini söylemekle yetindi.