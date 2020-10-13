ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması

Türkiye'nin Oruç Reis gemisini yeniden Meis'in güneyine gönderme kararıyla Doğu Akdeniz gerilimi bir kez daha tırmanırken, ABD'den skandal bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus açıklamasında, Türkiye'nin kararından 'üzüntü duyulduğu' belirtildi.

YUNANİSTAN'IN HAMLESİNE SES ETMEDİLER

Türkiye ve Yunanistan arasında gündeme gelen görüşmelerin akabinde henüz saatler geçmesine rağmen Yunanistan Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmişti. Bu provokatif eylemin ardından sesi çıkmayan ABD, Antalya'da bakımda olan Oruç Reis'in yeniden sismik araştırmalara başlamak için hareket etmesinin ardından Türkiye için kınama mesajı yayımladı.

TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus'un yazılı açıklamasında, "Zorlama, tehdit, korkutma ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecektir. Türkiye'ye bu hesaplı provokasyona son verme ve Yunanistan'la istikşafi görüşmelere derhal başlama çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada Türkiye, pazar akşamı açıklanan Oruç Reis kararıyla 'Yunanistan'la görüşmelerin yeniden başlamasını kasten karmaşık hale getirmekle' suçlandı.

YUNANİSTAN GÖRÜŞMELERE BAŞLAMAK İÇİN ORUÇ REİSİ ŞART KOŞTU

Yunanistan'la temasın başladığı bir dönemde Türkiye'nin yeni Navtex yayınlayarak Oruç Reis'i tekrar Meis'in güneyine gönderme kararı alması Atina'nın tepkisini çekmişti. Yunanistan hükümeti, tarih belirlenmesi aşamasına gelinen istikşafi görüşmelerin, Oruç Reis limana dönmeden başlamayacağını açıklamıştı.

ALMANYA VE FRANSA'DAN DA TEPKİ GELMİŞTİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu. Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.