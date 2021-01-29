ABD'den Türkiye'ye skandal Libya çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi büyükelçisi Richard Mills, Türk ve Rus askerlerinin Libya'dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Mills, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Libya konulu bir oturumda konuştu. Mills, Libya'dan tüm yabancı askerlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil tüm yabancı tarafları, Libya'nın egemenliğine saygıya ve Libya'daki askeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Libya'da taraflar 23 Ekim'de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, 'Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar.' ifadelerini kullandı.

"VEKALET GÜÇLERİNİZİ ÇEKİN"

ABD'li elçi Mills, BMGK'daki konuşmasında "Ekim ateşkes anlaşmasına dayanarak Türkiye ve Rusya'yı, güçlerini ülkeden çekme işlemlerini derhal başlatmaya, topladıkları, finanse ettikleri, konuşlandırdıkları ve destek verdikleri yabancı paralı askerler ve askeri vekalet güçlerini Libya'dan çekmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

BM tahminlerine göre Libya'da yaklaşık 20 bin yabancı askeri güç ve paralı asker bulunuyor. Türkiye, Trablus merkezli ve BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine; BAE, Mısır ve Rusya ise ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran Halife Hafter güçlerine destek veriyor.