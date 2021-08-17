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ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), seyahat uyarı listesini güncelleyerek koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısında bulundu.

Açıklamada,"Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye seyahat etmeyin' ifadeleri kullanıldı.

CDC, Türkiye'yi "Seviye 3: Seyahati gözden geçirin" listesinden "Seviye 4: Seyahat etmeyin" listesine geçirdi. Hindistan'ın ise uyarı seviyesi düşürüldü.

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