ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE S-400'LERE SAHİP OLMAMALI"

Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır." dedi.

TÜRKİYE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.



