AjansHaber.com.tr Gündem "Çözüm için S-400'lerden vazgeçin".

ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu S-400 Hava Savunma Sistemi'ni değerlendirdi. Satterfield açıklamasında "Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerekir. ABD'nin yaklaşımı kişisel değil, yasal gereklilik" ifadelerini kullandı.

ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield, Türk gazetecilerle bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Satterfield, "Görüş birliği olduğumuz konular ayrılıklardan fazla" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE S-400'LERE SAHİP OLMAMALI"

Çözüm için, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır." dedi.

TÜRKİYE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin NATO için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Satterfield, "Umarız AB Zirvesi kararları beklentileri karşılar" ifadelerini kullandı.

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