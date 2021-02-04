ABD'den Türkiye'ye Boğaziçi tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler ve öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

🔹"Türkiye’deki gösterileri yakından takip ediyoruz"

🔹"LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde kınıyoruz"

🔹"Endişeliyiz. Temel hakları için mücadele eden herkesle omuz omuzayız"



Ülkesindeki gösterilerde demokrasi ve insan haklarını görmezden gelen ABD’den hadsiz açıklama! pic.twitter.com/H7qn8IIrHq — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 3, 2021

Sözcü Ned Price açıklamasının devamında, "Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız" dedi.

AB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda ilgili Avrupa Birliği de açıklama yaptı. Komisyon yetkilileri tarafından Euronews Türkçe'ye yapılan açıklamada "Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı alanlarında Türkiye'de devam eden olumsuz gelişmeden ciddi şekilde endişe duymaktadır" denildi.

AB'den gelen açıklamanın devamında "meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisinin Boğaziçi Üniversitesi'nin kapsayan iki ilçede her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararının son derece kaygı verici bir durum olduğu" belirtilerek "Türk yetkililerin AB değerleri ve standartlarına yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır" ifadesi kullanıldı.

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARINDAKİ SON DURUM

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde üniversiteye atanan rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve işlemleri halen devam eden 51 kişiden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık, 12 kişi hakkında ev hapsi verilmesini, 9'u için ise adli kontrolle serbest bırakılmasını talep etti. Adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edilen 9 öğrenci yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Pazartesi akşamki polis müdahalesi sonucunda 159 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin 108'i polis sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.