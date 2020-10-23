ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarını, İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerinde ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırısı ve insan kaçırma olayları konusunda güvenilir istihbarat raporlarına dayanan raporlar nedeniyle uyardı. Büyükelçilik ayrıca Türkiye’deki tüm ABD misyonlarında faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.

ABD’nin ABD’nin Ankara Büyükelçiliği bugün internet sitesinde yayınladığı duyuruyla vatandaşlarını, İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerinde ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik olarak potansiyel terör saldırısı ve insan kaçırma olayları konusunda güvenilir istihbarat raporları almaları nedeniyle uyardı. Büyükelçilik ABD vatandaşlarını, büyük iş merkezleri ya da alışveriş merkezleri dahil olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Büyükelçilik ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul, İzmir ve Adana başkonsolosluklarında vize ve diğer hizmetlerin geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Duyuruda randevusu olan kişilere yapılacak yeni planlamanın ardından bilgilendirme e-mail’i gönderileceği belirtildi.