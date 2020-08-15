ABD'den Doğu Akdeniz çağrısı

Yunanistan'a deniz üssü göndermeye hazırlanan ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias arasında Viyana'da yapılan görüşmede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Dendias arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Yunan yönetimi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz meselelerini müzakere etme, sorunlara hakça çözümler geliştirme teklifine yanaşmazken, son yıllarda deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs Rum kesimi ve bazı bölge ülkeleriyle tek taraflı adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye, son dönemde söz konusu tek taraflı adımlara karşı kendi tedbirlerini almakta kararlı olduğu mesajını yineliyor.

ABD, YUNANİSTAN'A DENİZ ÜSSÜ YOLLUYOR

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Naxtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Oruç Reis gemisiyle sismik arama yapacağı bölgede NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Yunanistan'dan gelen tehditvari açıklamaların ardından Milli Savunma Bakanlığı bölgeye savaş gemileri sevk etmişti. Savaş gemilerinin indiği bölgede, Türk ve Yunan gemileri kafa kafaya geldi. İki gemi arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı. Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.