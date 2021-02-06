ABD'den tüm dünyaya LGBT dayatması

ABD Başkanı Joe Biden, LGBT'liler için destek adımları atmaya devam ediyor. Biden LGBT haklarının uluslararası çapta korunması için ekonomik yaptırımlar içeren bir muhtıra imzaladı.

2011'de Biden başkan yardımcısıyken hazırlanan direktiftin genişletildiği metinde, "Kim olursa olsun veya kimi severse sevsin, her birey saygı ve onur çerçevesinde muamele görme ve korkmadan yaşama hakkına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

"LGBT KARŞITI POLİTİKALARLA SIKI MÜCADELE EDİN"

Biden imzaladığı muhtırayla, ABD'nin dış misyonlarından bulundukları ülkedeki lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüel karşıtı politikalarla daha sıkı mücadele etmelerini istedi.

Biden ayrıca, diğer ülkelerdeki LGBT gruplarına karşı şiddet ve ayrımcılık hususunun, insan haklarına ilişkin yıllık raporlarda yer alması içi Dışişleri Bakanlığına direktif verdi.

Muhtırada, cinsel kimliklerinden dolayı mülteci konumuna düşenlerin diğer mülteciler gibi eşit haklara sahip olması için daha fazla çaba sarf edilmesi, bu kişilere koruma sağlamak için mülteci yerleştirme programlarının hızlandırılması ve görevlilerin eğitilmesi tavsiye edildi.



LGBT HAKLARINI İHLAL EDEN HÜKÜMETLERE EKONOMİK YAPTIRIM

Biden, yetkili mercilerden LGBT haklarını ihlal eden hükümetlere karşı ekonomik yaptırım veya vize kısıtlaması gibi tüm diplomatik araçları göz önünde bulundurmalarını istedi.



İLK 100 GÜNÜNDE DÜZENLEME HAYATA GEÇİRECEĞİ VAADİNDE BULUNMUŞTU

Biden, görevinin ilk 100 gününde, Eşitlik Yasası olarak bilinen LGBT haklarına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirme vaadinde bulunmuştu.