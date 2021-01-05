ABD’den Somali’de hava saldırısı

ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 3 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin güneyindeki Qunya Barow bölgesinde örgütün toplanma yeri olarak kullandığı binaların hedef alındığı aktarıldı.

AFRICOM Harekat Direktörü Tümgeneral Joel Tyler "Bu eylem Somali'ye ve bölgesel ortaklarımıza devam eden bağlılığımızı açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.