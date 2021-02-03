ABD'den Rusya'ya Navalnıy göndermesi

Basın toplantısı düzenleyen Price, Navalnıy'ın 3.5 yıllık şartlı tahliye cezasının cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2 yıl 8 ay fiili hapis cezasına çevrilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Price, "Rusya'da insan haklarıyla ilgili kötüye giden durumu, özellikle de Navalnıy'la ilgili durumu, Navalnıy tutuklandıktan sonra cesurca sokağa çıkanların topluca gözaltı alınmasını çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. Elbette Rusya'ya yönelik çizgimizi belirlerken bunların hepsini göz önünde bulunduracağız" ifadelerini kullandı.

Price, istihbarat tarafından yapılan Rusya'nın öngörülen eylemlerine yönelik 'gözlemin' mevcut yönetimin politikasında mutlak öncelik olduğunun altını çizdi.

'Siber saldırılar, Navalnıy davası, seçimlere müdahale ve Afganistan'daki ABD askerlerinin başına koyulan ödüller' de dahil çeşitli konularda Rusya'ya yöneltilen suçlamaları anımsatan Price, ABD'nin bunlara verilecek yanıtlar üzerinde çalıştığını kaydetti.

Rusya, Price'ın dile getirdiği suçlamaları defaatle ve kararlılıkla reddetmişti.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nde görülen 'Yves Rocher davası' ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnıy'ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının fiili cezaya dönüştürülmesine hükmetmişti. Bu ceza, Navalnıy'ın cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2 yıl 8 aya düşürülmüştü.