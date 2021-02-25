ABD’den Patriot sistemine dair flaş itiraf!

Türkiye’nin yaşanan anlaşmazlık üzerinde Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından rahatsız olan ve yaptırım kozunu masaya süren ABD’nin, Patriot sistemi konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı.

Türkiye ile 2013 yılından bu yana hava savunma sistemleri konusunda anlaşmazlık yaşayan ABD'de, Genelkurmay Başkan Yardımcısı'ndan gelen bir itiraf ortalığı karıştırdı.

TÜRKİYE'YE SATMAYI REDDETMİŞTİ

Daha önce Türkiye ile Patriot hava savunma sistemlerinin teknik özelliklerini "güvenlik" endişesiyle paylaşmayı reddeden ABD'nin Patriotlara dair ciddi sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan anlaşma görüşmelerinin ardından yüksek maliyetli bulunmasıyla beraber Rus savunma sistemi S-400'a yönelen Türkiye'nin bu kararı, ABD cephesinden oldukça tepki toplanmıştı.

YETERSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin Rusya'da S-400 almasından rahatsız olan ABD, Türkiye'ye F-35 başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulamıştı. Patriotlar konusunda bu kadar hassas olan ABD'nin, aslında hava savunma sistemi konusunda oldukça yetersiz oldu belli oldu.

"SATABİLECEĞİMİZ BİR SİSTEMİMİZ YOK"

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten, yaptığı açıklamada, Patriot sistemlerinin "asla yeterli sayıda olmadığını" dile getirdi. "Dünyada, Patriot satın almak isteyen pek çok ülke var, ama çoğu zaman satabileceğimiz bir Patriot sistemimiz olmuyor." itirafında bulunan Hyten'ın bu açıklamaları oldukça ses getirdi.

Dünya genelinde birçok ülkeden Patriotlara olan talebin devam ettiğini belirten Hyten, ülkenin yetersiz hava savunma sistemine rağmen Patriotların düşman saldırılarına karşı çok etkili olduğunu savundu.