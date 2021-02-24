ABD'den Mısır'a gözdağı: Rusya'dan Su-35 almayın

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

"SU-35 ALMA İHTİMALİNDEN KAYGILIYIZ"

Görüşmede başta terörle mücadele olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ve bölgesel konuların ele alındığını belirtilen açıklamada, "Bakan, ABD ile Mısır ikili ilişkilerinin merkezinde olacağına vurgu yaptığı Mısır'daki insan hakları konusuna ve Mısır'ın Rusya'dan Su-35 alma ihtimaline ilişkin kaygılarını gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.

LİBYA KONUSU DA KONUŞULDU

Açıklamada, iki bakanın aynı zamanda Libya konusunu da ele aldıkları aktarıldı.