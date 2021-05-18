ABD'den Libya'ya 2014'ten bu yana en üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve Libya Özel Temsilciliğine yeni atanan Richard Norland'ın, Libya'yı ziyaret ederek aralık ayında ülkede yapılacak seçimi desteklediklerini Libyalı liderlere ilettikleri bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland, 18 Mayıs'ta Libya'yı ziyaret etti ve ABD'nin Libya'da Aralık 2021'de yapılacak seçimlere desteğini yineledi." ifadesine yer verildi.

Bu ziyaretin 2014'ten bu yana ABD'den Libya'ya yapılan en üst düzey ziyaret olduğu vurgulanan açıklamada, iki yetkilinin, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Ulusal Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad es-Saih ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, görüşmelerde Libyalıların öncülük ettiği kucaklayıcı bir müzakere ile çatışmaların sonlandırılması dahil ortak menfaatlerin ve 23 Ekim 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasının tam bir şekilde uygulanmasının gerekliliğinin ele alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10 Mayıs'ta Libya Misyon Şefi Richard Norland'ın, Dışişleri Bakanlığı Libya Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu.