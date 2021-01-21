ABD'den kafa karıştıran sinyaller: İsrail Büyükelçisi unvanını değiştirdi

ABD'de Joe Biden'ın 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlamasından saatler sonra, ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne ait resmi Twitter hesabındaki unvanı değişti.

ABD'nin yeni yönetiminin bu adımı İsrail ve Filistin konusunda politika değişikliğinin sinyali olarak yorumlandı.

Yeni unvanda "ABD'nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi" ifadesi kısa süreliğine yer alırken, değişikliğin sosyal medyaya yansıması üzerine söz konusu unvan eski haline getirildi.

Yerel basına konuşan büyükelçilik yetkilileri, bu durumun herhangi bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın kadrosundan olan Yahudi asıllı ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın görevinin bugün itibariyle sona erdiği açıklandı.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018’de Kudüs’e taşımasının ardından, Doğu Kudüs’te Filistinlilere hizmet veren konsolosluğunu kapatarak herkesin İsrail Büyükelçiliğinden hizmet almasını istemişti.

Filistinliler, yeni ABD Başkanı Joe Biden’dan kendileri için Doğu Kudüs’te konsolosluk açmasını istiyor. İsrail ise Kudüs üzerindeki “hakimiyetini” sarsacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanlık ofisi ise kendi döneminde İsrail yanlısı politikalar yürüten Trump için bir teşekkür mesajı yayınladı.

NETANYAHU: BİDEN İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Yakın zamana kadar Trump ile resmini sosyal medya hesabının ana sayfasında payalaşan Netanyahu ise, Biden ve yardımcısı Kamala Haris'i tebrik eden bir mesaj yayınladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, mesajında, Biden ile on yıllar öncesine dayanan dostluğuna vurgu yaptı.

Tebrik mesajında İsrail ile Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının yanı sıra İran'a değinen Netanyahu, "ABD-İsrail ittifakını daha da güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışı genişletmeye devam etmek ve başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.