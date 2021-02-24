ABD'den F-35 ve S-400 yalanı

Daha önce Washington yönetiminin Patriot satışlarında çıkardığı sorunları görmezden gelerek, "Türkiye imkanı olduğu halde Patriot almadı" diyen Kirby, Ankara'nın F-35 programındaki rolünün hala askıda olduğunu belirterek, "Bir kez daha S-400'ü muhafaza etmeme konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alışı ve F-35 programından çıkarılışıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin F-35 programındaki rolü hala askıda. Türkiye'yi bir kez daha S-400'ü elinde tutmaması konusunda uyarıyoruz" diyen Kirby, Türkiye'nin yıllar boyunca Patriot hava savunma sistemlerini alma imkanına sahip olduğunu öne sürerek, "Fakat bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve etkinlik sağlayan S-400'ü seçtiler" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Hava savunma sistemi almak için girişimlerde bulunan Türkiye, ABD'nin Patriot satışında pürüz çıkarmasının üzerinden Rusya'dan S-400 almıştı. Daha bu durumu bahane eden Washington yönetimi, programın ana yüklenicilerinden olan Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

TRUMP DA TÜRKİYE'Yİ HAKLI BULMUŞTU

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde Türkiye ile yaşanan Patriot gerilimi, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde de devam etmişti. Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye yönelik haksız suçlamaların yapıldığı dönemde ABD eski Başkanı Trump, "Obama 'Hayır' dedi. Sürekli 'Hayır' dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler, S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi" ifadesini kullanmıştı.