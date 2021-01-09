ABD'deki kongre binası baskını sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunda Trump destekçileri, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylarda, 5 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı. Ancak bu, ABD'nin başkentinin siyasi şiddete ilk kez tanıklığı değil.

"ABD Kongresi işgaline ilişkin sosyal medya raporu yayınlandı"



Kongre Binası önünde toplanan göstericilerin kurulan barikatları geçerek bina içerisine girmeyi başarmasıyla güvenlik güçleriyle çatışmaya başladı.

Gösteriler süresince pek çok medya kuruluşunun yanı sıra sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulunuldu.

6 Ocak gecesi yapılan gösterilerde en çok paylaşım Twitter üzerinden yapıldı. Twitter'ı sırasıyla Facebook, Tumblr, haberler.com ve trthaber.com takip etti.

Sosyal medya paylaşımlarda öne Çıkan İçerikler

Konu ile ilgili Sokağa Çıkma Yasağı, Polis, Göstericiler, Trump, Biden, Arbede, Güvenlik gibi kelimeler ön plana çıkmıştır.

Popüler Kelimeler

Konu ile ilgili kullanıcıların sık kullandıkları kelimler içerik dağılımına göre yer almaktadır.

Etkili Kullanıcılar

Twitter’da yapılan paylaşımlarda etkili olan kullanıcıların impact oranına göre sıralanmış listesi aşağıdaki gibidir.

En Çok Paylaşılan Linkler

En çok paylaşılan linklerin başında aa.com, trthaber.com ve sputniknews.com’un ‘’Trump Destekçileri ABD Kongresine Girdi’’ ve benzer başlıklı linkleri en çok paylaşılan linklerdir.