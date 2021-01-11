AjansHaber.com.tr Dünya Kongre baskınına 25 iç terörizm soruşturması

ABD'deki Kongre baskınıyla ilgili en az 25 iç terörizm soruşturması açıldı

ABD'deki Kongre baskınının faillerinin bulunması için kamuoyunda baskı artarken, olayla ilgili yeni soruşturmaların açıldığı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre baskınının yankıları sürüyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokratik Partili Milletvekili Jason Crow, Ulusal Muhafızlar'ın bağlı olduğu Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy ile görüştüğünü söyledi.

Crow, McCarthy'nin Kongre baskınıyla ilgili en az 25 iç terörizm soruşturması açıldığını söylediğini aktardı.

2 kişiye daha federal suçlama yöneltildi

ABD Adalet Bakanlığı da Kongre baskınıyla ilgili 2 kişiye daha federal suçlama yöneltildiğini duyurdu.

Temsilciler Meclisi salonundaki tribünde, elinde plastik kelepçeler ile dolaşan Eric Munchel ve Larry Brock, Kongre binasına yasa dışı girerek şiddet eyleminde bulunmakla suçlandı.

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