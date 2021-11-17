ABD'deki görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısının ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı.
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