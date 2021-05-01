AjansHaber.com.tr Dünya ABD'de terör lobisi!

ABD'de terör lobisi! PKK ile anlaştılar

Terör örgütü YPG/PKK, Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaştı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin, ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaşma yaptığı bildirildi.

ABD'de lobi çalışmalarına ilişkin haberleri derleyen "Foreign Lobby" adlı sitede yer alan habere göre, YPG/PKK, "Jim Dornan Strategies" adlı firmayla 30 Nisan'dan geçerli olmak üzere anlaştı.

Habere göre, anlaşmada adı "Kürt Savunma Güçleri/YPG SDF" şeklinde geçen YPG/PKK, Washington'da "DEAŞ terör örgütüyle mücadelesine" ilişkin lobi çalışmalarını, Cumhuriyetçilere yakın söz konusu firma üzerinden yürütecek.

Anlaşma detaylarının yer almadığı haberde, PYD'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi (SDC) adlı yapılanmanın da geçen yaz Washington'da "AF International" adlı lobi firmasıyla bir anlaşma yaptığı kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rusya bu yaz saldıracak
Beyaz Saray'da gizemli hastalık alarmı!
Bir Rus diplomat daha istenmeyen kişi ilan edildi
Barış Pınarı bölgesinde fabrika açılacak
Türk firmaya teşekkür mektubu
Türkiye'de olunca dayatma İsveç'te olunca tedbir
Kırgızistan-Tacikistan Cumhurbaşkanları görüşecek