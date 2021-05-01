ABD'de 'sosyal medyanın gücü ve özgürlüğü' tartışma yarattı

ABD’de sosyal medyanın gücü ve özgürlüğü tartışma konusu.

Bazı sosyal medya platformları, zararlı olacağı gerekçesiyle siyasi ya da bireysel pek çok içeriğe müdahale ediyor. Bu müdahaleler demokrasiye zarar verdiği gerekçesiyle tepki çekiyor.

Yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde kitlelerin istenilen şekilde yönlendirilebilmesi olasılığı rahatsızlığa sebep oluyor.

Konu son olarak 3 gün önce ABD Senatosu’nda da gündeme geldi.

"Algoritmalar demokrasi için tehdit oluşturuyor"

ABD'li Senatör Chris Coons, kullanılan algoritmaların çocukların dikkati, toplum sağlığı ve demokrasi için zararlı olduğunu söyledi.

ABD'li Senatör Ben Sasse ise şunları aktardı:

"Algoritmalar dünyayı daha iyi bir yer haline de getirebilir, daha kötü bir yer haline de. Eski bir atasözünün de dediği gibi bir ürün ücretsiz ise, muhtemelen ürün sizsiniz. Bunlar bedava olduğundan, çoğu zaman arkasında bizim ilgimizi çekmeye çalışan, ilgi alanımızı daraltmak isteyen ve zehirli bir odaya götüren birileri var."

Sosyal medya algoritmaları

Örneğin Facebook’un editoryal kararlarını insanlar vermiyor. Bu işi algoritmalar üstleniyor. Amaç kullanıcıların Facebook’ta geçirdiği zamanı durmaksızın artırmak. Pasta büyük, yarış çetin.

Google Etik Danışmanı Tristan Harris de, "YouTube'dan örnek verelim. Bir video izlemeye başlıyorsunuz, sadece bir video izleyeceğinizi sanıyorsunuz, bir bakıyorsunuz iki saat geçirmişsiniz. Çünkü bir süper bilgisayar sizin zihninizi yönlendiriyor" dedi.

Böylece reklam sayısı artıyor, insanlar yönlendiriliyor.

Facebook'ta 35 binden fazla kişi içerik inceleme işine bakıyor

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sistemlerin yapay zeka ile insanların karışımından oluştuğunu belirterek, "35 binden fazla kişi içerik inceleme işine bakıyor. Yapay zeka sistemi bulunan bilgisayarlar her şeyi tarıyor. Olası ihlal durumunda ya yapay zeka devreye giriyor, ya da içerik incelemesi yapan on binlerce kişi" dedi.

Sosyal medyanın son iki seçime etkisi de 5 yıldır gündeme sık sık geliyor.

Fikir özgürlüğüne aykırı şekilde içerik silinmesi, kişilerin fikrini önemli ölçüde etkilediği görüşü sosyal medya şirketlerine yöneltilen eleştirilerden biri.

Algoritmalara denetim çağrısı

İngiltere'de veri etiği ve yenilik merkezi de hazırladığı raporla sosyal medyanın akıl sağlığı üzerindeki ve yanlış bilgilerin yayılmasındaki rolüne dikkat çekti.

Parlamento'ya sosyal medya algoritmaları üzerinde kontrolü artırma çağrısında bulundu.