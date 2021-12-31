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ABD'de silahlı saldırı: Rastgele 65 el ateş edildi

ABD’nin Philedelphia şehrinde iki kişi çevreye rastgele ateş etti. Biri ağır 6 kişi yaralandı.

ABD’nin Philedelphia şehrinde iki kişi çevreye rastgele ateş açtı.

Rastgele ateş açma olayıyla ilgili açıklama yapan polis, bölgede toplam 65 el ateş edildiğini duyurdu.

Saldırı sonucu 21 yaşındaki bir kadın birçok yerinden vurularak hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bulunan 5 kişinin de silahlı saldırı da yaralandığı belirtildi.

Pek çok otomobil de yaşanan olaydan zarar gördü.

Yetkililer şehirde 2021 yılında 559 cinayetin işlendiğini bunun 1960’tan beri görülen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

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