ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Boulder Polis Departmanı, Boulder kentindeki süpermarkete düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 10'a çıktığını açıkladı.
Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu ölenler arasında bir polis de yer aldı.
Yetkililer saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken, yaralanan saldırgan ise gözaltına alındı.
Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıklamıştı.
#ABD Colorado, Boulder'da silahlı bir saldırgan bir markette 7 kişiyi öldürdü. Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Polis saldırganı ayağından vurup gözaltına aldı pic.twitter.com/eUOyyck6Bt— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 22, 2021
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