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ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, dün saat 14.50 sularında Philadelphia’nın kuzeyindeki Olney toplu taşıma merkezi yakınında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Polis, olay yerinde 2 silah ele geçirirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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