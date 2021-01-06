ABD'de senato demokratların eline geçti

Senato'da eyalet için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere dün yenilenen seçimlerde, Demokrat senatörler ipi göğüsledi. Sonuçlar kesinleşirse, Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın koltuğunun ardından Senato çoğunluğunu da kaybedecek.

3Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı.

İKİ KOLTUK DA DEMOKRATLARA GEÇTİ

Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler arasında seçim yarılını Warnock kazandı.

Diğer koltuk için ise Cumhuriyetçi David Perdue ile Demokrat rakibi Jon Ossoff yarışıyordu. Çok az farkla önde giden Ossoff, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama ile zafer ilan etti.

SENATO'DA ÜSTÜNLÜK DEMOKRATLARA GEÇTİ

Bu seçim sonucu ile Senato'da sandalye sayısı 50'ye 50 olarak eşitlenmiş oldu. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yasa tasarılarında olası eşitlik durumunu bozacak oy hakkına sahip.

ABD'de yapılan seçimleri Joe Biden kazanmıştı.