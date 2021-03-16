ABD'de otomobilin üzerine uçak düştü

Kaza, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi. ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı



🔹ABD'nin Florida eyaletinde, tek motorlu uçak kalkıştan hemen sonra yoldaki bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydana geldi.

🔹Kazada uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk yaralandı. pic.twitter.com/frPHID6umI — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 16, 2021