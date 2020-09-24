ABD'de ordu resmen sokakta

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde siyahi Breonna Taylor’un ölümüne neden olan polis memurları, yargı tarafından suçsuz bulundu.

Katil polislere ceza verilmemesi üzerine Louisville halkı sokağa indi. George Floyd’un öldürülmesinin ardından gergin olan vatandaşlar, polislerin suçsuz bulunmasıyla birlikte iyice sinirlendi.

Polisleri ve yargıyı eleştiren göstericiler, bazı noktalarda güvenlik güçleriyle çatıştı. Resmi verilere göre protesto gösterileri sırasında 2 polis vuruldu. Yaralanan polis memurlarının son sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Ayaklanmanın büyüme ihtimaline karşı ABD polisi sokaklardaki güvenlik önlemlerini arıtırken, ordu da olaya müdahil oldu. Ulusal Muhafız Birlikleri, Louisville genelinde sokaklara indi.