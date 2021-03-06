ABD'de olaylı 'Trump' gösterisi

New York'ta Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, Trump kulelerinin önünde toplandı. Times meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında grup "Trump 2024" pankartı açtı, sloganlar attı. Trump destekçilerinin yürüyüşüne karşıt grup engel olmak isteyince arbede çıktı.

Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) üyeleri de oradaydı. Trump destekçilerine tepki gösterdi.

New York polisi (NYPD), Trump taraftarlarının bayrak açmasına izin vermedi ve birbirlerine saldıran iki gruptan bir çok göstericiyi gözaltına aldı.

Trump taraftarları, 3 kasımdan sonra seçime hile karıştığı iddiasıyla belli aralıklarla gösteriler düzenliyor.

Kongre baskınında yer aldıkları gerekçesiyle, Trump taraftarları eleştirilerin hedefi olmuştu.