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ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü virüsten öldü

ABD'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Caleb Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Kovid-19 önlemlerine karşı protesto düzenleyen kişiydi

Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

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