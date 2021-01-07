ABD'de Kongre binası baskını

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, silahla vurulan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gelen son bilgilere göre 3 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçilirken, Trump seçimde hile olduğu iddialarını bugüne kadar yineledi.

Başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Trump, dün yaptığı mitingde destekçilerine seslendi. Yapılan mitingin ardından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına yürüdü. Burada Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşanırken, bir kadın vurularak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gösterilerde hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan AP, Kongre binasına baskın sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

WASHİNGTON'DA 15 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yaşanan gelişmelerin ardından alınan sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi ve sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca gösterilerde şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağına uymayanların ise tutuklanacağı belirtildi.

TRUMP GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN BAŞKANLIKTAN ALINABİLİR

Ayrıca ABD mevcut başkan Trump'ın görevi bu ayın sonlarında bitecek ve yerine yeni başkan Joe Biden'a bırakacak. Ancak yaşanan olaylardan sonra Trump'ın görevden alınması gündeme geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.

"DERHAL AZLEDİLMELİ"

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

"YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ"

Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Ilhan Omar, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ve ABD Senatosu'nca görevden alınması gerektiğini belirtti.

Omar, "Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: SEÇİM ÇALINDI AMA EVE DÖNMELİSİNİZ

Trump, TSİ 00.20 sularında Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. Trump mesajında, "Biliyorum üzgünsünüz. Seçim zaferi bizden çalındı. Ama şimdi eve dönmek zorundasınız. Huzur gelmeli. Bu hileli bir seçimdi. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama karşı tarafa koz vermemeliyiz. Sizi çok seviyorum. Çok özelsiniz." dedi.

JOE BİDEN: BU BİR KALKIŞMADIR

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ise yaptığı ilk açıklamada, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.

NY TİMES: CUMHURİYETÇİ PARTİ MERKEZİNDE PATLAYICI BULUNDU

New York Times'ın haberine göre Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde patlayıcı cisim bulundu. Patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Gazete, Demokratların genel merkezinin de boşaltıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Washington Belediye Başkanı Bowser, kente Ulusal Muhafızlar'ın gönderilmesi talep etmişti. Washington Post'ta yer alan habere göre Pentagon, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre'ye gönderilmesi taleplerini reddetti.

Washington Post'un haberinden kısa süre sonra Beyaz Saray, Trump'ın Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

PENSİLVANYA VALİSİ: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu. Virginia Valisi, eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.