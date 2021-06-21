ABD'de klise Joe Biden'ı aforoz etti

Katolik piskoposlar Biden'ın “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men edilmesi için hazırlanan taslağı kabul etti. Söz konusu karar, Biden'ın kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle alındı.

ABD’de Katolik piskoposlar, Başkan Joe Biden’ı, kürtaj haklarına verdiği destek nedeniyle, Hıristiyanlar tarafından “Kutsal Efkaristiya” olarak bilinen ayinden men etmek için taslak yönergeler üzerinde ezici bir çoğunlukla oy kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bu adımı atma konusunda çekinceleri olan Vatikan’ın uyarılarına rağmen oy kullanılması, Kilise’deki muhafazakar hareketin baskınlığını yansıtıyor. John F. Kennedy’den sonra ülkedeki ikinci Katolik başkanı hedef alan bu karar cuma akşamı yayınlandı. Karar oy çokluğuyla, 24 ret oyuna karşılık 73 kabul oyuyla kabul edildi.

Kararla ilgili resmi metin henüz yayınlanmadı. Nihai onay için piskoposlar meclisinin üçte iki onayı gerekiyor. ABD Kongresi’ndeki 60 Katolik Demokrat, piskoposları “Devam etmemeye ve ayinlerin kutsallığına gölge düşürmemeye” çağırdılar, piskoposların birleştirici olması gerektiğini belirttiler.