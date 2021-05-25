ABD'de kadın polisler üstlerini ağır iddialarla dava ediyor

Teksas polis departmanından kötü kokular geliyor.

Harris ilçesi bölgesindeki karakolda çalışan 3 kadın polis memuru, insan ticaretiyle mücadele etmek için çalışıyorlardı.

Teksaslı üç polis memuru, fuhuşla ilgili gizli operasyonlarda görevlendirildi.

Kadınlar bu sırada üstleri tarafından cinsel saldırıya, sömürüye ve tacize uğradıklarını öne sürdü.

Dava açmaya hazırlanan kadınların avukatları, müvekkillerinin gizli operasyonlar sırasında sarhoş erkek üstlerinin “iğrenç” tacizlerine uğradıklarını, üstleriyle ilgili endişelerini dile getirdiklerinde ise kendileriyle alay edildiğini ve misilleme yapıldığını iddia etti.

Üst makamlar sessiz kaldı

Avukatlar Bakanlığın cinsel suistimali bildiğini ancak durdurmak için hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor.

Davacılara aynı zamanda insan kaçakçılığı görev gücüyle birlikte çalışan ve insan kaçakçılığı mağdurlarının savunucusu olan Jacquelyn Aluotto da katıldı.

Aluotto, endişelerini Harris County Bölge Savcılığı Ofisi ile paylaştığını iddia ediyor, ancak dava takip edilmedi.

Konuyu Bölge 1 Emniyet Ofisi'nin içişleri bölümüne bildirdiğinde ise ertesi gün kovuldu