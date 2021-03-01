ABD’de Johnson&Johnson aşısının dağıtımı başladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, dün gece yola çıkan 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

“Aşı, özellikleri sayesinde uygulamada kolaylık sağlıyor”

Söz konusu aşının tek doz vurulduğuna işaret eden Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunabilir olması nedeniyle nakliye ve uygulamada kolaylık sağlayacağını ve bu sayede aşılamanın hızlanacağını söyledi.

Acil durum kullanım onayı almıştı

Johnson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna’dan sonra ABD’de acil durum kullanım onayı alan 3’üncü aşı oldu.

44 bin kişi üzerinde denenen ve tek dozunun COVID-19 karşısında yüzde 66 oranında etkili olduğu söylenen aşının, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

Ülkede yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaştı

Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC’ye göre, ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda.

Ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyonu aşkın kişiye 2’nci doz COVID-19 aşısı yapıldı.