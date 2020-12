ABD'de ırkçı adama 45 saniye sabredip elindeki kutuyu yüzünde patlattı

Görüntülerde siyahi adamın "Hadi bana yine zenci de" sözleriyle meydan okuyarak 45 saniye bekledikten sonra elindeki teneke kutuyla saldırıya geçtiği anlar yer alıyor.

Ohio eyaletindeki bir benzin istasyonunda yaşanan olayda, beyaz bir müşteri kuyruktaki siyahi adama ırkçı ifadelerle seslendi. Videoda gözüktüğü kadarıyla kendisine 7 kere zenci (nigger) denen ve annesine küfredilen adam, yaklaşık 45 saniye boyunca bekledikten sonra eyleme geçiyor.

"HADİ BANA YİNE ZENCİ DE"

"Bana vur zenci" ifadesini duyması üzerine elindeki alkollü buzlu çay kutusuyla saldırıyor. Sabrı taşan siyahi, sonrasında ırkçılık yapan kişiyi yerde de dövüyor. "İstersen bir daha söyle! Hadi bana yine zenci de! Bana böyle dememeni söylemiştim" diyerek meydan okuyor.

This is the only time I actually enjoyed the Dave Matthew’s Band pic.twitter.com/mgQvNNr7D4