ABD'de ırkçı adama 45 saniye sabredip elindeki kutuyu yüzünde patlattı

Görüntülerde siyahi adamın "Hadi bana yine zenci de" sözleriyle meydan okuyarak 45 saniye bekledikten sonra elindeki teneke kutuyla saldırıya geçtiği anlar yer alıyor.

Ohio eyaletindeki bir benzin istasyonunda yaşanan olayda, beyaz bir müşteri kuyruktaki siyahi adama ırkçı ifadelerle seslendi. Videoda gözüktüğü kadarıyla kendisine 7 kere zenci (nigger) denen ve annesine küfredilen adam, yaklaşık 45 saniye boyunca bekledikten sonra eyleme geçiyor.

"HADİ BANA YİNE ZENCİ DE"

"Bana vur zenci" ifadesini duyması üzerine elindeki alkollü buzlu çay kutusuyla saldırıyor. Sabrı taşan siyahi, sonrasında ırkçılık yapan kişiyi yerde de dövüyor. "İstersen bir daha söyle! Hadi bana yine zenci de! Bana böyle dememeni söylemiştim" diyerek meydan okuyor.

This is the only time I actually enjoyed the Dave Matthew’s Band pic.twitter.com/mgQvNNr7D4 — Chad Zumock “Florida’s Most Wanted” (@chadzumock) December 28, 2020

VİDEO 2 MİLYON KEZ İZLENDİ

Olayın ne zaman yaşandığı bilinmiyor. Ancak 24 Aralık'ta paylaşılan video yaklaşık 2 milyon kere izlenirken binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

KAVGAYLA İLGİLİ FARKLI YORUMLAR GELDİ

Bazıları bir ırkçıya ders verildiğini ifade ederken, beyaz adamın sarhoş olduğunu belirterek mazur görülmesi gerektiğini savunanlar da oldu. Yerel gazete Chronicle Telegram, Elyria kentinde gerçekleştiğini bildirdiği olayın polise intikal etmediğini duyurdu.