ABD'de FedEx tesisinde silahlı saldırı

Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırganın da intihar ettiği olayın neden gerçekleştiğine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

ABD’de FedEx tesisine silahlı baskın



🔹ABD’nin Indianapolis kentindeki kargo ve lojistik şirketi FedEx'e ait tesiste düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 8 kişinin öldüğü belirtildi. pic.twitter.com/Cl4AS1t1Xz — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 16, 2021

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.

Bu yıl kentteki üçüncü silahlı saldırı

Olay, bu yıl Indianapolis kentinde yaşanan üçüncü silahlı saldırı oldu.

Kentte ocak ayında aralarında hamile bir kadının bulunduğu 5 kişi silahla vurularak hayatını kaybetmiş, geçen ay kendi kızını kaçıran bir silahlı saldırgan ise 3 yetişkin ve 1 çocuğu öldürmüştü.

ABD'de martta Atlanta kentinde masaj salonunda yaşanan silahlı saldırıda 8, Boulder kentinde süpermarketteki saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti.