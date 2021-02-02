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ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

Çocuğa şiddet suçundan aranan şüphelinin Sunrise bölgesindeki evine FBI görevlileri arama emriyle geldi.

Saldırganın ateş açması sonucu, FBI ajanlarından 2'si olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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